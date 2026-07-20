الجلفة.. إصابة 5 أشخاص في انحراف وانقلاب سيارة

أُصيب خمسة أشخاص، مساء اليوم، في حادث مرور وقع بولاية الجلفة، إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بمنطقة كريرش، التابعة لبلدية الزعفران ودائرة حاسي بحبح.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 16:47، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، قبل إجلائهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج، بعد تعرضهم لجروح وإصابات متفاوتة.

ولضمان التكفل السريع بالضحايا، سخّرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل سيارتي إسعاف وشاحنة إطفاء وتدخل.