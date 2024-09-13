الجلفة.. إصابة 5 شبان في حادث تصادم سيارة ودراجتين ناريتين بمسعد

تسبب حادث مرور وقع مساء اليوم الحمعة، في إصابة خمسة أشخاص، إثر تصادم سيارة ودراجتين ناريتين. على مستوى المدخل الشمالي لمفترق الطرق بالولاية المنتدبة مسعد.

وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمسعد، مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 18:25، لأجل حادث مرور. تمثل في اصطدام بين سيارة من نوع “رونو إكسبراس” و دراجتين ناريتين. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم (01 ب) بالقرب من مفترق الطرق “حنية اولاد سالم”.

الحادث خلّف إصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و22 سنة، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وإجلاؤهم إلى مستشفى مسعد.