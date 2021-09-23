الجلفة: إصابة 6 أشخاص في حادث إصطدام تسلسلي بين 3 سيارات بسيدي لعجال

أصيب اليوم الخميس، 06 أشخاص إثر حادث مرور ببلدية سيدي لعجال غرب ولاية الجلفة حسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية.

و حسب ما أفاد به مصدر النهار أونلاين فإن اسعافات الوحدة الثانوية بالمدينة, تدخلت في حدود الساعة 20 سا 41 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام تسلسلي لثلاثة سيارات من نوع “سيارة هيونداي اكسنت”، و “سيارة بيجو 307 و سيارة رونو سينيك”، بالطريق الوطني رقم 40 في الشطر الرابط بين سيدي لعجال و حاسي فدول حوالي 15 كلم عن مدينة سيدي لعجال، و ٨سب ذات المصدر فإن الحادث أسفر عن إصابة 06 أشخاص بإصابات مختلفة الخطورة تتراوح أعمارهم مابين 28 سنة و 65 سنة من بينهم امراتين وشخص في حالة صدمة تم تقديم لهم الإسعافات الاولية اللازمة وتحويلهم الى الاستعجالات بسيدي لعجال, و قد فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.