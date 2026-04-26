الجلفة.. إصابة 6 أشخاص في حادث مرور

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة، حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 189، منطقة عمرة، ببلدية مسعد، حيث أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 02سا 52د، من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الولائي رقم 189، منطقة عمرة، بلدية ودائرة مسعد.

مشيرة أن الحادث خلّف إصابة (06) أشخاص بجروح مختلفة و حالات صدمة، تتراوح أعمارهم بين 03 سنوات و 60 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.