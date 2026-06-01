الجلفة.. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة

أصيب سبعة أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث مرور وقع بولاية الجلفة، إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 01، بمنطقة رأس الريح.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت على الساعة 16:34 من أجل حادث مرور خلّف إصابة 07 أشخاص من الجنسين، بجروح وإصابات مختلفة.

وتتراوح أعمار المصابين بين سنة واحدة و67 سنة، تم إسعافهم في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

وسخّرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل شاحنة تدخل وسيارتي إسعاف.