الجلفة: إصابة 8 أشخاص في حادثي مرور مختلفين

تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بالإدريسية، واسعافات الوحدة الثانوية لعين الابل، لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة من نوع هيونداي اكسنت “hyundai accent GPL ” بالطريق الوطني رقم 01 “ب” بمنطقة “فكيرينة” بن حامد بلدية تعظميت.

وحسب بيان ذات الهيئة، كان على متن السيارة عائلة، تعرضوا اصابات متفاوتة الخطورة.

ويتعلق الامر بكل من رجل 52 سنة، امرأة 52 سنة، طفل 14 سنة، طفلة 13سنة، طفلة 11 سنة.

وتم تقديم الاسعافات الاولية اللازمة في عين المكان ونقلهم الى مستشفى الادريسية.

ومن جهة اخرى حادث مرور مماثل، اين تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بالبيرين في حدود الساعة 11 سا و 35 د ، بالطريق الوطني 40 ” أ” باتجاه عين الحجل.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة من نوع رونو كليو، اسفر على اصابة 3 ضحايا، تتراوح اعمارهم ( رجل 52 سنة، امراة 54 سنة و طفلة 14 سنة) أين تم تقديم الاسعافات الاولية اللازمة في عين المكان وتحويلهم الى المستشفى بذات البلدية.