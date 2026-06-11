الجلفة: إصابة 9 أشخاص إثر اصطدام بين سيارتين بالبيرين
بقلم أمينة داودي
اصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة، إثر حادث مروزر تمثل في اصطدام بين سيارتين بولاية الجلفة.
وتدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بالبيرين اليوم الخميس، في حدود الساعة 13:45 لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارة من نوع “بيجو 205” و “سيارة نفعية من نوع”J5 “. وذلك على مستوى منطقة ضاية اللبن بالبيرين حوالي 05 كلم عن المدينة.
الحادث خلّف إصابة 09 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 30 سنة و 67 سنة. تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وإجلائهم الى القطاع الصحي بالبيرين.
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