الجلفة: إصابة 10 أشخاص اثر نشوب حريق بمنزلهم العائلي بحي بوتريفيس

أصيب، عشرة أشخاص من عائلة واحدة، بحروق متفاوتة، بعدما لامستهم ألسنة اللهب واشتعال المسكن الذي كانت به أشغال صباغة والدهن و البنزين مع وجود تسرب للغاز.

حيث تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالجلفة، مدعمة باسعافات الوحدة الرئيسية، مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 17 سا و 40 د لأجل حادث نشوب حريق على مستوى سكن خاص ذو طابقين R+2 بحي بلغزال مقابل محطة الخدمات ببوتريفيس بمدينة الجلفة.

وحسبما افاد به مصدر “النهار أونلاين”، أن الحريق أسفر عن إصابة 10 أشخاص لهم حروق متفاوتة الخطورة ، المصابين تترواح اعمارهم مابين 12 سنة و 50 سنة ،تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى مستشفى المختلط هتهات بوبكر بحي شعوة بالجلفة ، فيما تم السيطرة على الحريق دون انتشاره لباقي السكنات المجاورة مع تسجيل خسائر مادية معتبرة.

هذا و من المرتقب هبوط طائرتي هيلوكبتر لإسعاف المصابين بمستشفى الدويرة، حيث توجد حالة حرجة جدا، تعرضت لحروق متفاوتة الخطورة، هذا و قد تدخلت السلطات الولائية بمستشفى هتهات بوبكر بمستشفى شعوة بعاصمة الولاية، للوقوف على حالة المصابين و قد فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات الحلدثة الأليمة.