الجلفة: إقصاء 72 مترشح حر لشهادة “الباك” بسبب التأخر.. والتلاميذ يحتجون أمام مركز ثانوية نعاس حسن

نظم، نهار اليوم الإثنين، 72 مترشح حر لشهادة البكالوريا 2020 ببلدية دار الشيوخ، وقفة احتجاجية أمام مركز ثانوية المجاهد “النعاس حسن”، بعد إقصاؤهم عن حضور الامتحان لنهار مساء أمس.

وكشف المحتجّون في تصريحاتهم لـ “النهار أونلاين”، أن وقت موعد انطلاق الامتحان في الثانوية بقي عنه 5 دقائق، إلا أنهم تفاجؤوا بغلق الأبواب في وجوههم.

وهي القضية التي نزلت كالصاعقة عن هؤلاء المترشحين، كونهم مقرّ إقاماتهم بعيد لمسافة 3 كلم عن المركز، خاصة وأن الكثير منهم من أتى من بلديات بعيدة.

على غرار مسعد و عين وسارة و حاسي بحبح و غيرها، موضحين في السيّاق ذاته، بأن وصولهم إلى الثانوية جاء قبل 5 دقائق من فتح أظرف الأسئلة وتوزيعها على التلاميذ.

إلا أن رئيس المركز رفض رفضا قاطعا دخولهم إلى قاعات الامتحان، رغم أنّ الحافلة التي كانت تقلهم، وصلت بهم إلى مركز إجراء الإمتحان في حدود الساعة الثانية زوالا و 55 دقيقة.

كما أن ذلك لم يشفع لهم بالدخول و تم منعهم من إجراء الإمتحانات، و ناشد المحتجّون وزير التربية الوطنية، بفتح تحقيق في القضية وإعادة الإعتبار لهم.