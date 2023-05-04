الجلفة: إنتشال جتثي غريقين وإنقاذ آخر بمنطقة كريرش – الزعفران

تمكنت مصالح الحماية المدنية بالشارف في الجلفة مدعمة بفرقة الغطس وفرقة التدخل في الأماكن الوعرة grimp من انتشال غريقين متوفيين وانقاذ أخر.

وحسب ذات المصالح العملية تمت في حدود الساعة السادسة مساءً. أين تم انتشال غريقين متوفيين وانقاذ شخص من بئر تقليدي بعمق 16 متر وقطره حوالي مترين بمنطقة كريرش – الزعفران.

اين تم تقديم له الإسعافات اللازمة وإجلائه الى القطاع الصحي ببلدية الزعفران فيما يتم اجراء تحويل الضحيتين المتوفيتين، سن الضحايا كمعلومة اولية من 27 سنة الى 40 سنة.