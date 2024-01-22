الجلفة: إنتشال جثة طفل غريق من حوض مائي بمنطقة “المعلبة”

قام أعوان الحماية المدنية لولاية الجلفة، مساء أمس الأحد، بانتشال جثة طفل غريق من داخل حوض مائي بالمنطقة الريفية “المعلبة” ببلدية المجبارة.

وأوضح المكلف بالإعلام، لدى مديرية الحماية المدنية، الملازم أول عبد الرحمان خاضر. بأن إسعافات المركز المتقدم بعاصمة الولاية، قد تدخلت لأجل حادث إنتشال ضحية من حوض مائي فلاحي بعمق مترين. مخصص للسقي يتواجد بمنطقة “المعلبة”. ويتعلق الأمر بطفل يبلغ من العمر 05 سنوات عثر عليه متوفي. حيث تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المجاهد “محاد عبد القادر” بعاصمة الولاية.