الجلفة: إنتشال جثة غريق من حوض مائي مفتوح

تمكنت وحدات الحماية المدنية بولاية الجلفة. من إنتشال جثة غريق من داخل حوض مائي ببلدية بنهار.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات عين وسارة والبيرين في عملية البحث عن شاب بمنطقة ذراع السواري بلدية بنهار، دائرة البيرين في حدود الساعة 17 سا و 20 د. من يوم أمس السبت. حيث أن الحوض عبارة عن خزان مائي مفتوح لسقي الأراضي الفلاحية طوله وعرضه 100 م / 50 م وعمقه 15 متر. كما أن الشاب يبلغ من العمر 23 سنة وجد غريق بداخل الحوض.

وأضافت ذات المصالح، أن شهود عيان وأقارب الضحية أكدوا أن إختفاء الشاب كان منذ يوم أمس بداية من الساعة 13 سا 00 د زوالا. والتحقت فرقة الغطاسين التابعة للوحدة الرئيسية بالجلفة بعملية البحث في حدود الساعة 18 سا 00 د. حيث تمكنت فرقة الغطاسين خلال نصف ساعة بعد 3 ساعات من البحث من إيجاد الضحية وانتشاله من داخل الحوض. كما أن المتوفي تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة.