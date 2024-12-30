الجلفة: إنجاز صومعة بسعة تخزين 100 ألف طن و6 غابات استجمام

قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الإثنين، بزيارة عمل إلى ولاية الجلفة، أين سيعطي إشارة انطلاق مشروع إنجاز صومعة استراتيجية بسعة تخزين تقدر بـ100.000 طن بالجلفة.

وحسب بيان للوزارة، سيعاين الوزير خلال هذه الزيارة، مستثمرات ومشاريع أخرى ذات صلة بالقطاع.

هذا واستهل الوزير، زيارته، إلى الولاية، بتدشين مشروع إنجاز غابة استجمام ببلدية الجلفة.

أين تلقى الوزير، رفقة والي الولاية، توضيحات حول هذا المشروع الذي يتربع على مساحة إجمالية تفوق 43 هكتارا.

وفي عين المكان قدم محافظ الغابات بالولاية نبذة حول استثمار الخواص في هذا النوع من المشاريع. حيث تم إنجاز 6 غابات للاستجمام والترفيه بولاية الجلفة.

وأكد الوزير على أهمية خلق التنافسية بتحسين نوعية الخدمات، ما يساهم في رفاهية المواطنين.

كما قام الوزير، بإعطاء إشارة انطلاق أشغال صومعة إستراتيجية ذات قدرة تخزين تقدر بمليون قنطار ببلدية بن نيلي.

واطلع الوزير على تفاصيل مشروع الصومعة وكذلك تلك المتعلقة بالمراكز الجوارية لتخزين الحبوب الثمانية. التي استفادت منها ولاية الجلفة.

وفي عين المكان، ذكر الوزير بالأهمية التي تكتسيها هذه المشاريع التي تدخل ضمن المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية. الذي يتضمن برنامج تعزيز قدرات التخزين على المستوى الوطني. ويشمل 350 مركزا جواريا للتخزين يتم تسليمها خلال سنة 2025، و30 صومعة إستراتيجية.