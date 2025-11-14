الجلفة: إندلاع حريق في مستودع للنفايات

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للمركز المتقدم للحماية المدنية بحي البرج بالجلفة، مدعّمة بإسعافات الوحدة الرئيسية، صبيحة اليوم، وذلك إثر نشوب حريق بمستودع مفتوح مخصّص لتخزين ورسكلة النفايات البلاستيكية.

ويمتد المستودع على مساحة تقدر بـ 100 متر طولا و80 متر عرضا. ويقع بحي بن سعيد على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بالقرب من السوق الأسبوعي.

حيث تمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وتمت العملية تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية الجلفة، العقيد خلافي نور الدين.