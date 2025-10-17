الجلفة.. إنقاذ ستيني علق بسيارته بسبب ارتفاع منسوب مياه واد بوتشيشة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة، مساء اليوم الجمعة، من إنقاذ ستيني، تعرض لحادث انقلاب سيارته بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي بوتشيشة ببلدية بويرة الأحداب شرق الولاية.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، العلمية تمت إثر تدخل الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية للحماية المدنية للولاية، و ذلك بعد عودته من مهمته خارج الولاية، حيث صادف حادث انقلاب سيارة نفعية من نوع بيجو 404 على مستوى مجرى واد بوتشيش بالطريق الوطني رقم 89 بحد الصحاري، على بعد حوالي 17 كلم من مدينة حد الصحاري، إثر ارتفاع منسوب مياه الوادي.

و بفضل الجاهزية العالية واليقظة الدائمة لأفراد الرتل، تم التدخل الفوري وإنقاذ شخص يبلغ من العمر 67 سنة من خطر محدق، في عملية ميدانية عكست الاحترافية وروح الواجب التي تميز أعوان الحماية المدنية في مختلف الظروف والمواقف.