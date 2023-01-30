الجلفة: إنقاذ شابتين من الموت إختناقا بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية في الجلفة، صباح اليوم الإثنين، من إنقاد شخصين لهم صعوبة في التنفس على إثر استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت إسعافات الحماية، على الساعة الثامنة صباحا في هذا الحادث.

أين تم إنقاذ شخصين من خطر التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من المدفأة بمسكن بحي صديقي النوري بالإدريسية.

الضحيتين من جنس أنثى أعمارهما 19 و20 سنة، حيث تم تقديم الاسعافات الأولية اللازمة لهما وتحويلهما إلى مستشفى الإدريسية.