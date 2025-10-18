الجلفة .. إنقاذ شخصين علقا داخل سيارة جرفها واد مسعد

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم السبت من إنقاذ شخصين كانا محصورين داخل سيارة بواد مسعد بطريق غير مصنف بالمنطقة المسماة” الملاقة” ولاية الجلفة.

وحسب بيان للمصالح ذاتها تدخلت على الساعة 17:55 إسعافات وفرق الإنقاذ التابعة للوحدة الثانوية بمسعد مدعم بالمركز المتقدم بمسعد وعين الابل وفيض البطمة، ودعم الوحدة الرئيسية بفرقة الغطس.

وهذا من أجل عملية اخراج شخصين محصورين بسيارة من نوع “لاندروفر، بواد مسعد بطريق غير مصنف بالمنطقة المسماة” الملاقة”.

وتم انقاذ الشخصين البالغان من العمر 25 سنة و 39 سنة، واخراجهما في حالة جيدة وتحويلهما الى المستشفى.