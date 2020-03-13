الجلفة: إنقاذ شخصين من الموت المحقّق إختناقا بالغاز داخل ورشة عمل

أنقذت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم، شخصين من الموت جراء إختناقهم بالغاز داخل ورشة عملهما بمدينة الجلفة.

وحسب ذات المصدر، فإنّ عناصر الوحدة الثانوية بالجلفة مدعمة بالوحدة الرئيسية مساء اليوم، على الساعة 17 سا و56 د.

تدخلت لأجل حادث اختناق شخصين جراء استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من السيارة والتي كانت متواجدة داخل مستودع لورشة “ميكانيك”.

ممّا استدعى إسعافهما في عين المكان وتحويلهما على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بالجلفة.

أين تمّ تقديم الإسعافات الأولية للضحيتين من جنس ذكر و البالغان من العمر 48 و79 سنة.

في حين فتحت مصالح الأمن، تحقيقا في أسباب الحادث.