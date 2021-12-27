الجلفة: إنقاذ عائلة بأكملها من الموت المحقق إختناقا بالغاز

شهدت ولاية الجلفة، حالة اختناق بالغاز الطبيعي المتسرب عبر تراب عاصمة الولاية، خلفت إنقاذ 6 أشخاص من عائلة واحدة، تم تحويلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري.

و استنادا إلى مصدر من الحماية المدينة، فإن إسعافات الوحدة الثانوية، مدعمة باسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة، تدخلت مساء اليوم بحي بن تيبة بمدينة الجلفة لاجل حادث تسمم عائلة مكونة من 06 اشخاص جراء استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون “المرعوب” المنبعث من المدفأة ، المصابين تتراوح اعمارهم مابين 4 سنوات و51 سنة في حالة ضيق تنفس وصداع وغثيان، تم تقديم لهم الإسعافات الاولية اللازمة في عين المكان وتحويلهم الى مستشفى الاستعجالات بالجلفة.