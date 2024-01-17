الجلفة.. إنقاذ عائلة من الموت المحقق اختناقا بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاربعاء، من إنقاذ عائلة متكونة من 6 أفراد من الموت المحقق اختناقا بالغاز بولاية الجلفة.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن العائلة تعرضت لضيق في التنفس جرآء استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي الوئام عمارة 78 بلدية و دائرة الجلفة.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لأفراد العائلة الستة الذين تتراوح أعمارهم من 02 إلى 42 سنة، ونقلهم إلى المستشفى المحلي.