الجلفة: إنقاذ عائلة من 6 أشخاص من الموت إختناقا بالغاز في حاسي بحبح

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة حاسي بحبح شمال ولاية الجلفة، من أجل إنقاذ عائلة من الموت إختناقا بالغاز.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بحاسي بحبح مساء هذا اليوم في حدود الساعة 18 سا 15 د بحي رحال بحاسي بحبح. وذلك لأجل حادث إختناق عائلة جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الطابونة استعملت داخل الحمام.

و كشف ذات البيان أن العائلة تتكون من 6 أفراد تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و40 سنة. تم تقديم الاسعافات اللازمة لهم وتحويلهم الى مستشفى بحاسي بحبح.