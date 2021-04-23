الجلفة: إنقاذ 3 أشخاص من عائلة واحدة اختنقوا بالغاز بحي بوتريفيس

تمكنت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالجلفة صبيحة اليوم، من إجلاء وإسعاف 3 أفراد من عائلة واحدة، اختنقوا بالغاز.

وقد اختنقوا جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة وذلك بعمارة بحي بوتريفيس وسط مدينة الجلفة.

وحسبما كشفه مصدر “النهار أونلاين”، فإن المصابين بحالة إغماء وغثيان أعمارهم (إمراة 42 سنة، وطفلتين 13 سنة و8 سنوات ).

وتم تقديم الإسعافات الأولية لهن في عين المكان، ونقلهن الى مستشفى الاستعجالات بالجلفة.

وأوضح المصدر أن التدخل الأولي كان لمواطنين ( جيران للعائلة) في تهوية الشقة وغلق مصدر الغاز، حتى وصول الإسعافات.

فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث.