الجلفة.. إنقاذ 4 أشخاص عالقين داخل مركباتهم وسيول جارفة تهدّد رؤوس المواشي

تمكن عناصر الحماية المدنية بالجلفة،من إنقاذ 4 أشخاص كانوا عالقين بسبب ارتفاع منسوب المياه وفيضان الأودية، على إثر التقلبات الجوية وتساقط الأمطار.

ويتعلق الأمر بإنقاذ 3 أشخاص كانوا محصورين داخل مركباتهم بمنطقة “فريطيسة” التابعة لبلدية الشارف على ولاية الجلفة، فضلا عن انقاذ شخص آخر وإخراج سيارتين بمنطقة جبل “الحواص”.

وتمكنت المصلحة ببلدية عين معبد من إنقاذ قطيع من الغنم حوالي 1000 رأس من الماشية هددتها السيول المائية بمنطقة “البراكة”.

أما ببلدية الشارف، فقد تدخل عناصر الحماية المدنية لامتصاص مياه الأمطار المتسربة داخل الطرق الوطنية والولائية دون تسجيل خسائر بشرية.

وتسجيل صعوبة السير على المركبات من خلال ارتفاع منسوب المياه بالطريق الوطني رقم 46 الرابط بين الجلفة وبلدية الشارف بالضبط منطقة ” باب مسعود”.

بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه بالطريق الوطني رقم 1 بمنطقة البراكة حوالي 25 كلم عن عاصمة الولاية.

وارتفاع منسوب المياه بالطريق الولائي رقم 165 ببلدية دار الشيوخ، كما سجلت مصالح الحماية المدنية تدخلات ارتفاع منسوب المياه لبعض السكنات والمؤسسات الخاصة على مستوى بلدية الجلفة (حي زريعة، حي زحاف، حي بنات بلكحل، المنطقة الصناعية، حي بربيح).

واستنجدت مصالح الولاية بفرق دعم ولاية مسيلة للتدخل، لدعم الوحدات العملياتية على مستوى دائرة بوسعادة.

وكشفت ذات المصالح، بأنه تم تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية لأجل ضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم.