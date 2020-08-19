الجلفة: إيداع مديرين سابقين للصحة بالجلفة الحبس المؤقت

أمر قاصي التحقيق لدى محكمة الجلفة اليوم بإيداع مديران للصحة بالولاية سابقا الحبس المؤقت وكذا المدير الولائي للصحة حاليا بتسمسيلت.

ووفق مصادر النهار اونلاين تم إيداع مدير ولائي للصحة بالجلفة سابقا “ف.م” وأيضا رئيس لجنة الصفقات “ج.ب” الحبس.

فيما ووضع قاضي التحقيق بذات المحكمة 11 آخرين من مقاولين و أصحاب مشاريع الرقابة القضائية.

المتهمون توبعوا بتهمة المحاباة وإبرام صفقات مختلفة للتشريع المعمول به في الصفقات العمومية بغرض منح امتيازات غير مبررة.

بالإضافة إلى تهم استغلال نفوذ أعوان عموميين للحصول على امتيازات غير مبررة و استغلال النفوذ، وكذا إساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية.