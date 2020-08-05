الجلفة: إيداع 6 أشخاص الحبس بتهمة التعدي على أطقم طبية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بحي 5 جويلية بأمن ولاية الجلفة، من معالجة أربعة قضايا ذات صلة بالتعدي بالسب والشتم و العنف الجسدي على البعض من الأطقم الطبية والشبه طبية العاملة بمصلحة الإستعجالات الطبية بالمستشفى المحلي لمدينة الجلفة.

حيث كشف مصدر “النهار اونلاين”، أن القضية الأولى، كان ضحيتها أحد الممرضين، الذي تعرض لفعل الإهانة أثناء تأدية مهامه بمصلحة الإستعجالات الطبية بالمستشفى المحلي لمدينة الجلفة، من قبل أحد المشتبه بهم في الــ: 40 من عمره.

هذا الأخير الذي تم إرسال ملفه القضائي للنيابة العامة لولاية الجلفة، أما بخصوص القضية الثانية، التي تعرض فيها بنفس المصلحة أحد الأطباء المناوبين للإعتداء بالضرب والجرح العمديان المتبوعين بالسب من قبل 3 أشخاص “شقيقين وصديقهما” تترواح أعمارهم مابين 30 و39 سنة، صدر في حقهم.

وذلك بعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت عن تهمة التعدي مع الإهانة على موظف أثناء تأدية المهام.

وعن القضية الثالثة، التي تعرض فيها مراقب طبي وممرض، عاملين بمصلحة الإستعجالات الطبية لذات المؤسسة الإستشفائية للإهنانة أثناء تأدية المهام، من قبل شخصين في العقد الرابع من عمرهما كانا في حالة سكر.

الذين تم إيداعهما رهن الحبس المؤقت، عن تهمة إهانة موظف أثناء تأدية المهام، وذلك بعد تقديمها أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة.

وبالنسبة للقضية الرابعة، التي تورط فيها مشتبه في الــ:24 من عمره على أساس قيامه بإهانة أحد المراقبين الطبيين بمستشفى الأم والطفل بمدينة الجلفة أثناء تأديته لمهامه.

فقد حكم عليه بغرامة مالية قدرها:60 ألف د ج، عن تهمة إهانة موظف أثناء تأدية المهام، و تجدر الإشارة أن هؤلاء المتورطون السبعة تم توقيفهم في عين المكان من قبل عناصر الشرطة المكلفة بمهام حراسة هذين المنشأتين الصحيتين.