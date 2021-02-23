الجلفة: إيداع 8 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، بوضع 8 أشخاص الحبس المؤقت، متهمين في قضايا متفرقة تتعلق بالمخدرات “زطلة” وحبوب مهلوسة.

وكذا إكتشاف عمليات أخرى لحالة إجهاض في حالة تلبس لفتاة في الثلاثين من عمرها.

وحسبما كشفه مصدر “النهار أونلاين”، فإن عناصر فرقة مكافحة جرائم المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة.

أين تمكنت، من توقيف هذه الشبكة المتكونة من ثمانية 8 مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و43 سنة.

وذلك لتورطهم في جناية القيام بطريقة غير مشروعة في الحيازة والمتاجرة وتخزين ونقل وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية مكنت من حجز 1 كلغ و723.35 غرام من الكيف المعالج و269 قرص مهلوس، بالإضافة إلى 9 قارورات دواء باراسيتامول.

وأثناء تفتيش في القضية السالفة الذكر، تم اكتشاف حالة إجهاض في حالة تلبس لفتاة في الثلاثين من عمرها.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم الثمانية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، الذي أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.