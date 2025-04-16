الجلفة.. احتراق شاحنة بعين الإبل

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية، بعين الإبل، مدعومة بالمركز المتقدم واد الصدر، مساء اليوم الأربعاء، في حدود الساعة 16:05، لأجل إخماد حريق شاحنة من نوع “رونو صافيام” كانت محمّلة بمواد بلاستيكية، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة “مقيطع الوسط”.

وتمكّنت فرق التدخل من إبعاد قارورتَي غاز البوتان B13. بالإضافة إلى برميل مازوت سعة 20 لتراً لتجنب حريق أكبر.

الحادث لم يسفر عن أيّ خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على خسائر مادية فقط.

وفي هذا السياق، تدعو مصالح الحماية المدنية بالجلفة، مستعملي الطريق. لا سيما سائقي الشاحنات، إلى ضرورة الصيانة الدورية للمركبات والتأكد من سلامتها.