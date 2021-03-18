الجلفة: اختلاط مياه الحنفيات بمياه الصرف يفجر احتجاجا بعين وسارة

خرج قاطنو حي محمد صايفي، المسمى بالمحطة والتابع لمدينة عين وسارة شمال ولاية الجلفة، إلى الشارع.

وقام المواطنون، بغلق الطريق الوطني رقم 1، احتجاجا على اهتراء وانسداد قنوات الصرف الصحي واختلاطها بالماء الشروب.

وطالب المحتجون من السلطات المعنية التدخّل العاجل على الأقل للتقليل من فاتورة النقائص التي يشهدها حيّهم.

وأضاف السكان أنه رغم الشكاوي الممطرة لدى السلطات المحلّية، غير أنها لم تحرّك ساكنًا، واكتفت بمنح المُسكِّنات والوعود.

ما دفع بقاطنيها الخروج إلى الشارع ومطالبة رئيس البلدية بالتدخل العاجل، حيث يبقى قاطنو الحي، يعانون من غياب المشاريع الضرورية.

وفي مقدمتها قنوات الصرف الصّحي والطرق،إذ -يقول السكّان-:”ونحن في سنة 2021، لا تزال عائلات الحي تستعمل المطامير لإخفاء المياه القذرة”.

وهو ما يؤدي إلى تسرب المياه القذرة واختلاطها بالماء الصالح للشرب، وفي هذا الصدّد يبقى قاطنو حي المحطة بعين وسارة.

في انتظار التفاتة من طرف والي الجلفة بالتّدخل العاجل لوضع حدّ لهذه الوضعية التي باتت تؤرقهم.