الجلفة.. اختناق فتاة بالغاز ببلدية الادريسية

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة، اليوم الأربعاء، من اجل اختناق فتاة بغاز المدينة بحي النهضة ببلديية الادريسية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 19سا12د، من أجل اختناق شخص بغاز المدينة المنبعث من المدفأة بالمكان المسمى حي النهضة بلدية ودائرة الادريسية.

واضاف ذات البيان، ان هذا الحادث خلف اختناق شخص من جنس انثى تبلغ من العمر 23 سنة لها ضيق في التنفس، اين تم اسعافها ونقلها إلى المستشفى المحلي.