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أخبار الجزائر

الجلفة.. اختناق 3 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز

بقلم عايدة.ع
الجلفة.. اختناق 3 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز
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أصيب ثلاثة (03) أشخاص باختناق وضيق في التنفس، جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بالمكان المسمى روس لعيون   بلدية و دائرة الجلفة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا30د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء بالمكان المسمى روس لعيون   بلدية و دائرة الجلفة.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم 04 أشخاص من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس. تتراوح أعمارهم بين 04 سنوات و 44 سنة تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.

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