الجلفة.. استرجاع 19 رأس ماشية مسروقة داخل منزل بحاسي بحبح

استرجعت فرقة الشرطة القضائية بـأمن دائرة حاسي بحبح، شمال ولاية الجلفة، 18 رأسا من الماشية تخص أحد سكان المدينة. كانت محل شكوى سرقة.

وأفاد بيان لذات الفرقة، أن الضحية أودع شكوى مفادها تعرض (28) رأسا من ماشيه للسرقة من قبل مجهولين.

وبعد تكثيف العمل الإستعلاماتي في إطار التحقيق المفتوح بخصوص القضية، تم توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 53 سنة. مع استرجاع 18 رأسا من الماشيه محل السرقة كانت داخل مسكن المشتبه فيه الكائن بأحد أحياء مدينة حاسي بحبح.

و بعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية لقضية الحال المتعلقة بـ سرقة المواشي، قامت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حاسي بحبح بتقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.