الجلفة.. اصابة 8 أشخاص في حادث مرور  بدائرة حد الصحاري

أصيب 8 أشخاص بجروح مختلفة، اليوم الأربعاء، اثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ببلدية بويرة الاحداب دائرة حد الصحاري.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة14سا27د، من اجل حادث إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية.

وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 المكان المسمى منطقة قلتة السطل بلدية بويرة الاحداب دائرة حد الصحاري.

وخلف الحادث إصابة 8 اشخاص بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.