الجلفة: الإطاحة بجماعة إجرامية مختصة في سرقة المحلات التجارية بالبيرين

تمكنت الشرطة القضائية بأمن دائرة البيرين بولاية الجلفة، من الإطاحة بجماعة إجرامية مختصة في سرقة المحلات التجارية.

على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين أمام الفرقة ذاتها، تتعلق بتعرضه للسرقة من قبل مجهولين من داخل محله التجاري. طالت مبلغاً مالياً قدره 90 مليون سنتيم،

العملية مكّنت من توقيف 3 أشخاص مسبوقين قضائيا، من بينهم شخصان في العقدين الثاني والثالث من عمرهما، أما الأخير في العقد السادس من عمره (سائق مركبة تم استخدامها في النشاط الإجرامي)، مع استرجاع جزء من المبلغ المسروق.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنحة، جنحة السرقة بالكسر بتوافر ظروف الكسر، التعدد واستحضار مركبة.