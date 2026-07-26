الجلفة: الإطاحة بشاب أضرم النار في جسد شخص لغرض قتله بالإدريسية

تمكنت مصالح أمن دائرة الإدريسية التابعة لأمن ولاية الجلفة، في تدخل أمني سريع، و في وقت قياسي. من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية محاولة قتل عن طريق الحرق باستعمال مادة البنزين. و ذلك بعد وقت وجيز من وقوع الحادثة.

وتعود تفاصيل القضية، حسب بيان مصالح الأمن، إلى مساء يوم 19 جويلية 2026، عقب تلقي نداء عبر الرقم الأخضر. يفيد بتعرض شخص لاعتداء خطير تمثل في محاولة حرقه بمادة البنزين على مستوى بلدية الإدريسية.

و فور تلقي البلاغ، باشرت عناصر الشرطة تحرياتها الميدانية، وبالتنسيق مع النيابة المختصة. حيث تم تحديد هوية المشتبه فيه، و هو شخص مسبوق قضائيا. قبل أن يتم توقيفه في ظرف قياسي، حوالي 30 دقيقة فقط بعد تسجيل الوقائع. مع حجز قارورة سعة 1.5 لتر كانت تحتوي على مادة البنزين، و التي استُعملت في الاعتداء.

و بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، فيما تواصل مصالح الأمن تأكيد جاهزيتها للتدخل السريع والتصدي لمختلف أشكال الجريمة حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.



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