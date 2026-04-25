الجلفة.. الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز أزيد من 5500 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة من تفكيك نشاط إجرامي خطير يتعلق بالاتجار بالمؤثرات العقلية، مع توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم، بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم في العقد الثالث.

وجاءت هذه العملية عقب عمل استعلاماتي دقيق، مكّن فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات من الإطاحة بالمشتبه فيهم بعد إعداد خطة أمنية محكمة، أسفرت عن حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قُدّرت بـ5513 كبسولة من نوع “بريقابالين”، إضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المعنيين، ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.