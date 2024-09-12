الجلفة: الإطاحة بشخصين يروجان المهلوسات بوسط المدينة

أطاح أفراد فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية الجلفة. بشخصين من مروجي المؤثرات العقلية، بمدينة الجلفة.

البحث العملياتي الذي باشره محققو الفرقة ذاتها، استغلالا لمعلومات عن نشاط إجرامي متعلق بترويج وبيع المؤثرات العقلية. عبر قطاع الاختصاص، وتحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. مكّن بعد وضع خطة أمنية محكمة من توقيف مشتبه فيهما (مسبوقين قضائياً). يتراوح سنهما بين 18 و31 سنة، مع ضبط وحجز خلال النشاط الأمني، 311 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300ملغ، و 40 قرصا من المؤثرات العقلية نوع كلونابريم. وكذا 3 أقراص من عقار إكستازي، إضافة إلى مبالغ مالية من العائدات الإجرامية قدرت بـ 315500 دج، فضلا عن معدات و وسائل للاتصال مستخدمة في النشاط الإجرامي.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية. تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية: حيازة، نقل وتخزين مخدرات ومؤثرات عقلية ذات منشأ أجنبي بطريقة غير مشروعة. في إطار جماعة إجرامية منظمة.