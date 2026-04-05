الجلفة: الإطاحة بمروّج وحجز 4781 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجلفة، ممثلة في فرقة البحث والتدخل (BRI)، خلال هذا الأسبوع. من توقيف مروج للمؤثرات العقلية يبلغ من العمر حوالي 30 سنة. مع حجز كمية معتبرة قدرت بـ 4781 كبسولة مهلوسة.

وجاءت هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. حيث باشرت فرقة البحث والتحري تحقيقات ميدانية دقيقة تحت إشراف النيابة المختصة. إثر معلومات حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص يقوم بترويج هذه السموم بأحد أحياء مدينة الجلفة، مستعملاً دراجة نارية.

وبعد عملية ترصد ومتابعة دقيقة، وضعت عناصر الشرطة خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف المشتبه فيه، الذي تبين أنه من ذوي السوابق القضائية.

وقد أسفرت العملية عن حجز 4781 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريقابالين 300 ملغ”

دراجة نارية كانت تستعمل في عمليات الترويج.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة. حيث تندرج هذه العملية ضمن الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى محاربة مختلف أشكال الجريمة، خاصة تلك المتعلقة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور