الجلفة: الحبس المؤقت ل5 أشخاص بعد حجز شاحنة محملة بأزيد من 15 ألف قارورة خمر

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف خمسة (5) أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 33 و46 سنة، مسبوقين قضائياً، لتورطهم في حيازة ونقل وتخزين المشروبات الكحولية باستعمال وسيلة نقل دون رخصة من السلطة المؤهلة قانوناً، جنحة التملص الضريبي، جنحة المضاربة الغير مشروعة.

العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة، مفادها وجود كمية معتبرة من المشروبات الكحولية على متن شاحنة داخل مستودع بأحد الأحياء الشعبية بمدينة الجلفة، ليتم فور ذلك مداهمة المستودع و توقيف الشاحنة المعنية بداخله، أين تم حجز، بعد عملية تفتيش إيجابية، كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدر عددها الإجمالي بــ:15264 وحدة مشروب كحولي من مختلف الأنواع والأحجام.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدِمَ المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، أين تم بعد إجراءات المثول الفوري، إيداعهم رهن الحبس المؤقت..