الجلفة: الحماية المدنية تنقذ طفلا بعد فقدانه لجميع الوظائف الحيوية

أخبار الجزائر
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الجلفة: الحماية المدنية تنقذ طفلا بعد فقدانه لجميع الوظائف الحيوية
بقلم نسرين محفوف

تمكنت عناصر الحماية المدنية لولاية الجلفة، اليوم السبت في حدود الساعة 1سا و44 د من انقاذ الطفل ( ع. محمد 3 سنوات)، من الموت المحقق بعد فقدانه لجميع الوظائف الحيوية .

وجاء في بيان الحماية المدنية “لولا رعاية الله عز وجل ثم التدخل الاحترافي والسريع لاسعافاتنا لما كانت هاته النتيجة”.

وقد لقي العمل استحسانا كبيرا من طرف الطاقم طبي وشبه طبي، باستعجالات مستشفى محاد عبد القادر بعاصمة الولاية.

كما عرف مركز التنسيق العملي بالوحدة الرئيسية استقبال العديد من المكالمات الهاتفية من أسرة الطفل تشكر لهم صنيعهم.


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