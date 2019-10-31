الجلفة.. الشرطة تحجز أكثر من قنطارين من الدجاج الفاسد بسيدي لعجال

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة سيدي لعجال ولاية الجلفة، من حجز كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري.

وذلك بسبب الذبح العشوائي هاته اللحوم ضبطت بحوزة شخصين تتراوح أعمارهم بين 42 سنة و21 سنة.

الكمية تم حجزها خلال عملية مراقبة على مستوى السوق الأسبوعي للمدينة.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها “النهار أون لاين” فإنّ كمية الدجاج الفاسد المحجوزة قدرت بـ231.9 كيلوغرام.

وقد تمّ إتلافها بعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري التابع لمصلحة الصحة والنظافة لبلدية سيدي لعجال التي أكدت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، مع إنجاز ملف قضائي ضد المخالفين.