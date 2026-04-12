الجلفة.. الطريق الوطني الرابط بين حاسي بحبح والزعفران مغلق كليا

أكدت مصالح الدرك الوطني، عبر صفحة “طريقي” أن الطريق الوطني رقم 1 أ الرابط بين بلدية حاسي بحبح وبلدية الزعفران بولاية الجلفة، مغلق كليا بسبب انهيار المحول الترابي المنجز المؤدي إلى بلدية الزعفران بمنطقة واد ملاح على بعد 2 كلم من الطريق الوطني رقم 1، وهذا جراء ارتفاع منسوب المياه.

وأشارت المصالح نفسها، أن سوف يتم غلق الطريق كإجراء احترازي وقائي حفاظا على سلامة مستعملي الطريق.

كما حذّرت مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر وعدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

