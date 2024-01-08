قناة النهار الجلفة : الطلبة الفلسطينيون بالجزائر يثمنون قرار رئيس الجمهورية بقلم النهار أونلاين نشر في 08 جانفي 2024 - 21:17 شارك غرِّد أرسل 74 0 الجلفة : الطلبة الفلسطينيون بالجزائر يثمنون قرار رئيس الجمهورية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NUnKu اقرأ أيضا سنة 2023 : الجزائر تقطف ثمار الإصلاح الإقتصادي قناة النهار 30 ديسمبر الرئيس تبون: أشهد لكم بالنزاهة وأنكم أول برلمان انتخب بعيدا عن المال الفاسد قناة النهار 25 ديسمبر صريح جدا / هل يستطيع الجزائري إخفاء مشاعر الغيرة !؟ قناة النهار 22 ديسمبر صريح جدا : النية والطيبة الزائدة عند الجزائريين..هكذا تكون نتائجها قناة النهار 28 ديسمبر دلال خير: مرض نادر ينخر جسد ياسمين التي تحتاج عملية إستعجالية بقيمة 2 مليار سنتيم قناة النهار 22 ديسمبر طالع هابط : النوي يوجه نداء قوي لرئيس الجمهورية على لسان شباب الجزائر قناة النهار 07 جانفي الأستاذ محمد فرجاني : المرأة لي تحترم زوجها و تكون سند له وتوقف معاه راح تكبر في عينيه قناة النهار 03 جانفي لحظة وصول رئيس الجمهورية إلى قصر الأمم أين سيلقي خطابا موجها للأمةأمام البرلمان مجتمعا بغرفتيه قناة النهار 25 ديسمبر مراسم تشييع جثمان المجاهد الراحل اللواء المتقاعد خالد نزار بمقبرة العالية قناة النهار 30 ديسمبر طالع هابط : شاهد الأرض الجزائرية واش تجيب .. نخلة وزيتونة وشجرة البرتقال نايضين في بلاصة وحدة قناة النهار 07 جانفي