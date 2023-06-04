الجلفة: العثور على الطفلة المفقودة بعين معبد

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة من العثور على الطفلة المفقودة بمنطقة ضريوة بعين معبد في صحة جيدة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تم تحويل الطفلة إلى عيادة متعددة الخدمات بعين معبد. كما أن تكاثف جهود المواطنين ساعد في عملية إيجاد الطفلة.

هذا و تدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة 20 سا 45 د من أجل عملية البحث عن طفل مفقود بمنطقة ضريوة. بلدية عين المعبد دائرة حاسي بحبح ولاية الجلفة، الطفلة تبلغ من العمر 08 سنوات