الجلفة.. العثور على الطفل المفقود بغابة الحواص

بعد مجهودات ميدانية متواصلة ، تم العثور على الطفل المفقود البالغ من العمر 3 سنوات، حيث وجد على مسافة تقارب 2 كيلومتر من مكان اختفائه.

الطفل في حالة جيدة ويتم التكفل به من طرف مصالحنا وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له في عين المكان، ليتم بعدها إجلاؤه نحو المستشفى لمواصلة الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

نشير أن العملية بقيادة مدير الحماية المدنية ، وتم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية ، رفقة مصالح الدرك الوطني ، اهالي الضحية وجمع من المواطنين ، كما نتقدم بالشكر لكل الجهات المشاركة في العملية، ونثمن المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفرق المسخّرة.