الجلفة.. العثور على جثة الخمسيني الذي جرفته السيول بواد الملح بحاسي بحبح

تم مساء اليوم الخميس، العثور على جثة المفقود الخمسيني الذي جرفته سيول واد الملح، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 “أ” ببلدية حاسي بحبح، إثر الأمطار الغزيرة التي تهاطلت ليلة أمس الأربعاء.

وفي إطار عملية البحث عن شخص مفقود يبلغ من العمر 55 سنة على مستوى واد الملح، بالطريق الوطني رقم 01 “أ”، تم العثور عليه متوفيًا (رحمه الله)، وذلك على بعد حوالي 12 كلم من مكان وجود سيارته.

العملية عرفت تسخيرًا هامًا للإمكانيات البشرية والمادية، إذ شاركت فيها كل من فرق الإسعاف للوحدتين الثانويتين بحاسي بحبح والشارف. مدعومة بفرق متخصصة من الوحدة الرئيسية من بينها فرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة (GRIMP) والفرقة السينوتقنية، بالإضافة إلى فرقة الإسناد والتدخل الأولي (D.R.P.I).

ودامت عملية البحث أكثر من ثلاث ساعات متواصلة، تميزت بتكاثف جهود الأعوان والمواطنين. وبإشراف ميداني مباشر من رئيس الوحدة الرئيسية، ورئيس مصلحة الإدارة والإمداد، وتحت الإشراف لمدير الحماية المدنية لولاية الجلفة، المقدم شهب العين محمد.