الجلفة: العثور على شابة عشرينية مشنوقة وسط جذع شجرة بحاسي بحبح

تم العثور نهار اليوم، على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، مشنوقة على جذع شجرة، ببلدية حاسي بحبح شمال ولاية الجلفة.

وحسبما أفاد به النهار” الفتاة تدعى”سهام .ح “،22 سنة وجدت مشنوقة بجوار المركب السياحي القديم “الكومبلاكس”.

المتواجد خارج المدينة بحوالي 02 كلم عن وسط مدينة حاسي بحبح باتجاه بلدية عين وسارة على مستوى الطريق الوطني رقم 01.

حيث تم حسب ذات المصدر، نقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى العقيد أحمد بوقرة.

أين كشف ذات المصدر، أنه أسباب عملية الانتحار هذه لم تعرف أسبابها لحد الساعة.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في أسباب الحادثة.