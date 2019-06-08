عاجل

الجلفة: العثور على شابة عشرينية مشنوقة وسط جذع شجرة بحاسي بحبح

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الجلفة: العثور على شابة عشرينية مشنوقة وسط جذع شجرة بحاسي بحبح
بقلم مداح زكرياء

تم العثور نهار اليوم، على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، مشنوقة على جذع شجرة، ببلدية حاسي بحبح شمال ولاية الجلفة.

وحسبما أفاد به النهار” الفتاة تدعى”سهام .ح “،22 سنة وجدت مشنوقة بجوار المركب السياحي القديم “الكومبلاكس”.

المتواجد خارج المدينة بحوالي 02 كلم عن وسط مدينة حاسي بحبح باتجاه بلدية عين وسارة على مستوى الطريق الوطني رقم 01.

حيث تم حسب ذات المصدر، نقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى العقيد أحمد بوقرة.

أين كشف ذات المصدر، أنه أسباب عملية الانتحار هذه لم تعرف أسبابها لحد الساعة.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في أسباب الحادثة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com