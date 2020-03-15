الجلفة.. الناقلون الخواص يشلّون حركة السير ابتداءً من يوم غد الإثنين

هدّد سائقو سيارات الأجرة الحضرية و الجماعية و حافلات نقل الاشخاص عبر الطرقات بولاية الجلفة، الدخول في إضراب لمدة 03 أيام ابتداءً من يوم غد الإثنين قابلة للتجديد.

وجاء في شكوى الإتحاد الوطني للناقلين بالولاية، والتي تحصلت “النهار أونلاين” نسخة منها، أنّ قنوات الحوار وصلت إلى نقطة مسدودة خصوصا مع الوضع الذي يتخبط فيه قطاع النقل بولاية الجلفة و الذي أثر سلبا على تقديم الخدمة العمومية لعموم المواطنين، و بعد مراسلة السلطة الوصية عدة مرات من اجل ايجاد حلول لهذه المشاكل و التي لم يتم حلها مما اضطر ناقلي الجلفة في انتهاج السبيل الوحيد المتبقي و هو اللجوء للاضراب مع ضمان الحد الادنى للخدمات بنسبة 10 بالمائة.