الجلفة: انتشال جثة ثلاثيني غرق بمسبح خاص في المعلبة

لقي شاب ثلاثيني مصرعه غرقا في مسبح خاص بمنطقة المعلبة التابعة لولاية الجلفة.

وبحسب مصدر موثوق فيه، فإن إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية، المجاهد المتوفى “سارية بودخيل” بالجلفة، تدخلت هذا اليوم، في حدود الساعة 18 سا و51 دقيقة، لأجل إجلاء غريق متوفى بمسبح في مسكن خاص بمنطقة المعلبة بالجلفة.

وأضاف المصدر أن المسبح يعود لأحد الخواص بالمنطقة، تبلغ مساحته 10/07 متر وعمق 2.2 متر.

تجدر الإشارة إلى أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 35 سنة، تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث.