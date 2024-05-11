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الجلفة.. انتشال جثة شاب داخل حوض مائي بحد الصحاري

بقلم زكرياء مداح
الجلفة.. انتشال جثة شاب داخل حوض مائي بحد الصحاري
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تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحد الصحاري شرق ولاية الجلفة، مساء اليوم، لأجل انتشال ضحية من حوض مائي فلاحي بمساحة 20م20xم وارتفاع 04 متر و 02 متر به ماء بمنطقة “بودشيش” بحد الصحاري.

وحسبما افاد به مصدر “النهار أونلاين”، فإن الضحية يبلغ من العمر 21 سنة ، أين يتم تحويل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة.

هذا وقد حذرت، مصالح الحماية المدنية بالجلفة، المواطنين، بعدم السباحة في المجمعات المائية، السدود ، الاحواض الفلاحية ، حزانات المياه، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

رابط دائم : https://nhar.tv/Qm8Pl
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