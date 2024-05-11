الجلفة.. انتشال جثة شاب داخل حوض مائي بحد الصحاري
بقلم زكرياء مداح
تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحد الصحاري شرق ولاية الجلفة، مساء اليوم، لأجل انتشال ضحية من حوض مائي فلاحي بمساحة 20م20xم وارتفاع 04 متر و 02 متر به ماء بمنطقة “بودشيش” بحد الصحاري.
وحسبما افاد به مصدر “النهار أونلاين”، فإن الضحية يبلغ من العمر 21 سنة ، أين يتم تحويل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة.
هذا وقد حذرت، مصالح الحماية المدنية بالجلفة، المواطنين، بعدم السباحة في المجمعات المائية، السدود ، الاحواض الفلاحية ، حزانات المياه، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
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