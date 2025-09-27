الجلفة.. انتشال جثة طفل جرفته مياه الوادي بدار الشيوخ

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن انتشال جثة طفل يبلغ من العمر سنتين جرفته مياه وادي بمنطقة سد أم الذروع بسيدي بايزيد، ببلدية دار الشيوخ ولاية الجلفة.

وأوضحت ذات المصالح، أنه تم العثور على جثة الطفل المفقود صباح اليوم، وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت مصالح دار الشيوخ، قد تدخلت في وقت سابق مدعّمة باسعافات الوحدة الرئيسية المتمثلة في فرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة. وفرقة الغطاسين وفرقة السينوتقنية بالجلفة، والمركز المتقدم بالجلفة والوحدة الثانوية بحاسي بحبح ، مساء أمس في حدود الساعة 18:30. لأجل نداء مفاده فقدان طفل يبلغ من العمر “سنتين” جرفته سيول وادي بمنطقة “سد ام الذروع” بسيدي بايزيد بدار الشيوخ.

